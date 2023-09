Jules Maxwell wystąpił w Zduńskiej Woli! ZDJĘCIA

Jules Maxwell to irlandzki multiinstrumentalista, kompozytor, autor tekstów i klawiszowiec w australijskim zespole Dead Can Dance. Jest twórcą muzyki teatralnej oraz współpracuje z licznymi grupami tanecznymi. W maju 2021 roku wydał album Burn with Lisa Gerrard. Jego dwa uznane albumy solowe, Nocturnes i Cycles, zostały wydane przez Archangelo Recordings i są to pięknie melancholijne instrumentalne kolekcje, napisane we współpracy z uznanym brytyjskim zespołem tanecznym Vincent Dance Theatre. Między innymi utwory z tych dwóch albumów zaprezentował licznie zgromadzonej w sali kameralnej Ratusza publiczności.

Koncert Julesa Maxwella zorganizowany został w Zduńskiej Woli w ramach Projektu Miasto Muzyka.

Miasto Muzyka to letni projekt, który swoją premierą miał w roku ubiegłym dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Zaprasza on mieszkańców do udziału w wydarzeniach, które organizowane są w przestrzeni miejskiej. Miejscem koncertowym jest zazwyczaj sala kameralna zduńskowolskiego Ratusza. W tym roku w ramach tego projektu w Zduńskiej Woli zagrała legenda punkrocka, grupa D.I. z Kalifornii. LINK DO TEGO WYDARZENIA TUTAJ