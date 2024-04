Sądowa batalia o budowę zduńskowolskiego Ratusza trwa już ponad 9 lat. Będą apelacje ZDJĘCIA

Kontrowersje i konflikty pojawiły się już w trakcie budowy Ratusza. Firma, która realizowała inwestycję zarzucała miastu m.in. nieterminowe zapłaty za wykonanie prac, co skutkowało m.in. strajkiem pracowników i opóźnieniem prac. Miasto natomiast zarzucało greckiej firmie nie wywiązywanie się z umownych terminów i punktowało usterki. Efekt był taki, że miasto naliczyło greckiej firmy niemal 4 mln zł kary za niedotrzymanie terminów. I przejęło w asyście firmy ochroniarskiej budynek. O SZCZEGÓŁACH TUTAJ

Budowa Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz była jedną z największych inwestycji miasta. Trwała przez ponad 2 lata od kwietnia 2012 roku i była częścią dofinansowanego z unijnych funduszy częścią projektu „Rewitalizacja Centrum Zduńska Wola”. Ratusz kosztował ponad 27 mln zł , a do użytku został oddany w październiku 2014 roku. TUTAJ PRZYPOMINAMY, JAK BUDOWANO RATUSZ

Sprawa budowy Ratusza znalazła finał w sądzie.

Sprawy sądowe między miastem a firmą Inrtrakat rozpoczęły się pod koniec 2014 roku. Pierwsza sprawa dotyczyła możliwości zabezpieczenia przez miasto na poczet kar umownych tzw. gwarancji bankowych na zabezpieczenie kontraktu (to blisko milion zł). Sprawa ta zakończyła się w sądzie drugiej instancji na korzyść miasta. Zduńskowolski samorząd nie wypłacił ponadto ponad 1,1 mln zł greckiej firmie należności z ostatniej faktury i potraktował je jako część należności z tytułu kar m.in. za nieterminowe zakończenie inwestycji. Miasto naliczyło ponadto kary umowne, licząc od 17 marca, kiedy upływał uzgodniony aneksem do umowy termin oddania ratusza: w sumie blisko 4 mln zł. Z karami Intrakat się nie zgodził i na początku 2015 roku złożył pozew do sieradzkiego Sądu Okręgowego. Ta sprawa

zakończyła się w lutym tego roku. W Sądzie Okręgowym w Sieradzu zapadł wyrok zasądzający od Miasta na rzecz greckiej firmy ponad 990 tys. zł. Miasto nie zgadza się z tym wyrokiem i zapowiada apelację. Z apelacją zamierza wystąpić też Intrakat, który czuje się pokrzywdzony.