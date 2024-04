Dzisiaj pierwszy transport z terminalu w Karsznicach. Do Rotterdamu ZDJĘCIA

Połączenie intermodalne z terminala w Karsznicach z portem w Rotterdamie i dalej z Wielką Brytanią rusza dzisiaj, 10 kwietnia. Pierwszy pociąg wyjedzie na szlak o godz. 18.

To początek działalności terminala PKP Cargo Zduńska Wola – Karsznice. Transport to 18 wagonów z 36 naczepami. Trasa pociągu prowadzi z Karsznic do portu morskiego w Rotterdamie, gdzie naczepy firmy Agromex spod Zduńskiej Woli i holenderskiej DFDS Seaways zostaną załadowane na prom. W Wielkiej Brytanii trafią znów na koła i zostaną rozwiezione do odbiorców.

W kwietniu zaplanowanych jest kilka transportów testowych, jak zapowiada Wojciech Fraszka, współwłaściciel firmy Agromex. Natomiast od 8 maja uruchomione zostaną regularne transporty po dwa pociągi tygodniowo.

Wagony, które Agromex wykorzystają do obsługi nowego połączenia intermodalnego z do Wielkiej Brytanii z terminalu PKP CARGO Zduńska Wola – Karsznice to wagony dwukieszeniowe T3000E, przeznaczone do przewozu naczep ciężarowych, w tym typu Mega, ale mogą również przewozić kontenery i kontenery-cysterny.