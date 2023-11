Port multimodalny PKP Cargo w Karsznicach jest już oficjalnie otwarty! ZDJECIA, VIDEO

- Niestety, przez wiele lat mieszkańcy tylko o niej słyszeli. Nikt nie wykonał jednak, żadnego ruchu w tym kierunku. Dopiero w tej chwili budynek się ziścił. Mamy budynek, nowe miejsca pracy. To okno na świat Karsznic - mówi Tomasz Półgrabia, radny powiatu zduńskowolskiego PiS

Dla Karsznic to wielki dzień. Korzenie Karsznic mocno związane są z koleją i po latach obaw, wreszcie powstał tu multimodalny port PKP Cargo.

W Karsznicach pracować będą także urządzenia do przeładunku kontenerów, w tym m.in. suwnice i wózki kontenerowe, czyli reachstackery o różnej nośności. Plac składowy będzie miał powierzchnię 33 tys. metrów kwadratowych, a parking do obsługi samochodów ciężarowych zaprojektowano na ponad 100 miejsc. Przewidziano całodobowy monitoring i oświetlenie nocne.

- To nowe miejsca pracy, ale nie tylko. To także promocja naszej małej ojczyzny. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie - mówi Marlena Sagan, radna sejmiku woj. łódzkiego.

A jak zgodnie mówią radni oraz mieszkańcy, nowy port to ogromna szansa gospodarcza dla Karsznic

Atuty lokalizacji terminalu w Karsznicach to położenie przy ważnej dla całej Europy linii kolejowej nr 131 oraz w bliskim sąsiedztwie trasy ekspresowej S8, co oznacza świetną komunikację we wszystkich kierunkach poprzez autostrady i drogi ekspresowe: węzły A1/A2 oraz A1/S14, S8/S14 oraz S8/A2. Terminal będzie zapewniał kompleksową obsługę logistyczną połączeń kontenerowych na Nowym Jedwabnym Szlaku w relacji Chiny – Europa, a także z portów bałtyckich na południe naszego kraju i cały region środkowoeuropejski.