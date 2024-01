Gala Laur Zduńskowolski miasto i powiat 2023 w Ratuszu w Zduńskiej Woli

Tancerze od wielu lat prezentują się na scenach w całym kraju, a soliści oraz formacje zdobywają najwyższe trofea na festiwalach i turniejach tańca. Szkoła to pół tysiąca tancerzy, zarówno dzieci, jak i dorosłych w sezonie. Trenerki i choreografki to wychowanki Arabeski dziś przekazują swą wiedzę kolejnym pokoleniom i współtworzą niezwykły zespół twórców wyjątkowych widowisk oklaskiwanych przez wielotysięczną widownię.

Studio Tańca Arabesque. Studio Tańca Arabesque Anety i Marcina Bartonów, to szkoła tańca dla każdego: dzieci, młodzieży i dorosłych. Najbardziej zaawansowani tworzą zespół Teatru Tańca Arabeska.

Laur Zduńskowolski Miasto i Powiat to rodzaj nagrody przyznawanej przez samorząd w uznaniu działalności zarówno właścicieli firm lokalnych, jak i osób, które reprezentują Zduńską Wolę nie zapominając miasta, z którego pochodzą.

Producent łóżek Lueletto wykonuje je z wysokogatunkowego drewna, z dbałością o każdy detal, odpowiednio zabezpieczając wszystkie elementy konstrukcyjne. Łóżka dziecięce produkowane są w kilkunastu różnych szerokościach, długościach i o różnej wysokości. Do ich produkcji nie używa się toksycznych farb i klejów.

Doświadczeni pracownicy wykonują ogrom pracy, by meble cieszyły klientów przez długie przez lata użytkowania, a jakość produktów utrzymywała się na niezmiennie wysokim poziomie.

Luletto. Lueletto to firma rodzinna Paulina i Mateusza Michalskich, powstała z miłości do pięknych i oryginalnych mebli. Na rynku działa od wielu lat, zmieniając pokoje dzieci i młodzieży w bajkowe wnętrza.

Żwir Trans. Żwir-Trans to firma wielopokoleniowa, działająca już od ponad ćwierć wieku. Pierwsze lata działalności pod kierownictwem Mariana Gierczyńskiego to wydobycie oraz sprzedaż piasku i pospółki. Dziś Grupa Żwir-Trans, zarządzana przez synów Błażeja Gierczyńskiego i Michała Gierczyńskiego, produkuje beton towarowy i prefabrykaty, takie jak: bloczki betonowe, płyty drogowe oraz elementy muru oporowego. Dogodna lokalizacja w centralnej Polsce, umożliwia sprawny transport materiałów i możliwość realizacji usług na terenie całego kraju.

Borg Automotive Reman. Borg Automotive Reman to jedna z największych i najbardziej doświadczonych firm w branży regeneracji części samochodowych w Europie. Firma została założona w 1975 roku przez Sorena Toft – Jensena pod nazwą Toft – Jensen Elektro ApS. Od 2017 roku właścicielem firmy jest spółka Schouw & CO. Pierwszy oddział w Polsce został otwarty w 1991 roku. Obecnie w dwóch fabrykach, w Zduńskiej Woli i Lublinie zatrudnia ponad 1400 osób.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny im. Maksymiliana Kolbe. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny im. Maksymiliana Kolbe – Jedni Drugim w Zduńskiej Woli działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia najstarszych mieszkańców, osób niesamodzielnych, chorych i samotnych, w oparciu o innowacyjne urządzenie pn. System powiadamiania – „PILOT POMOCY” , zaprojektowane i wykonane na rzecz stowarzyszenia przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Umożliwia ono osobom chorym, starszym i samotnym przy użyciu jednego przycisku podłączonego do sieci telefonicznej wysłać sygnał do wskazanych osób o potrzebie pomocy w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, upadku lub w innych przypadkach losowych. Od 2014 roku rotacyjnie. Skorzystało z nich już około 180 rodzin.

Model biznesowy Borg Automotive Reman zapewnia redukcję emisji dwutlenku węgla dzięki zużyciu o 79 proc. mniej energii w porównaniu do produkcji nowych produktów. Statuetkę odebrał Grzegorz Olsztyn dyrektor Zakładu w BORG Automotive.

Ponadto stowarzyszenie prowadzi program pomocy świadczonej osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym. Dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi placówkami oświatowymi: Szkołą Podstawową nr 10 w Zduńskiej Woli oraz Zespołem Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli, życzliwości dyrekcji szkół, pedagogów oraz wsparciu opiekunów aktywnej grupy szkolnych wolontariuszy połączono starsze i młode pokolenie mieszkańców miasta we wspólnym działaniu. Uczniowie przynoszą zakupy, wynoszą śmieci, wykonują drobne prace porządkowe, a nawet w ramach praktyk zawodowych wykonują usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Statuetkę odebrała Halina Błasiak.

Laur Zduńskowolski Miasto i Powiat 2024 kategoria działalność kulturalna: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli to szkoła, która funkcjonuje w mieście od 1976 roku. Dziś kształci uczniów na czterech specjalizacjach: projektowania graficznego, przestrzeni i ubioru oraz ceramiki artystycznej. Od lat skutecznie łączy edukację artystyczną i ogólnokształcącą, o czym świadczą zarówno wysoka zdawalność egzaminu maturalnego, jak i ogrom wystaw, nagród, projektów i wydarzeń, w których uczestniczą uczniowie oraz pedagodzy.

Celem Stowarzyszenia jest wsparcie psychiczne i psychologiczne kobiet po chorobie nowotworowej sutka. Stowarzyszenie ma status non profit i utrzymuje się że składek członkowskich, dotacji, sponsorów, oraz dofinansowania ze środków PFRON, jak również z odpisu 1,5% podatku. Stowarzyszenie organizuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, spartakiady, szkolenia wolontariuszy, a także spotkania integracyjne czy wycieczki krajoznawcze.

W tej niezwykle kameralnej placówce panuje wyjątkowa atmosfera. Uczniowie poznają tu tajniki rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii i filmu, szyją, toczą na kole, projektują wnętrza, tworzą grafiki.

Liceum Plastyczne do idealna przestrzeń do rozwoju pasji i zainteresowań, sprzyjają temu świetna kadra, wciąż unowocześniane pracownie, doskonale wyposażona biblioteka, studio nagrań, sala wystawiennicza, a nawet siłownia. Społeczność PLSP chętnie opuszcza mury swojego budynku przy ul. Sieradzkiej, aby podejmować liczne inicjatywy we współpracy z instytucjami znajdującymi się na terenie miasta i województwa.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych to miejsce, w którym każdy uczeń jest ważny, odnajduje wsparcie i akceptację. Dziś może być dumne ze swoich sukcesów, choć nie brakuje pomysłów i planów na jego dalszy rozwój. Statuetkę odebrał dyrektor Witold Rajczak.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia istnieje w Zduńskiej Woli od września 1973 roku a przekształcona została w Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. W czerwcu 1978 r. Rok 2023 to zatem rok podwójnego jubileuszu 50- i 45-lecia PSM I i II st. w Zduńskiej Woli. W ciągu tych lat kształciło się w jej murach 4249 uczniów w szkole I st. i 1119 uczniów w szkole II st. Z tej jakże licznej grupy placówka doczekała się aż 1288 absolwentów w szkole I st. i 336 w szkole II st.