Zduńskowolska biblioteka zgłoszona do konkursu. To inwestycja z perspektywą

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli pełni także funkcję instytucji powiatowej oraz biblioteki dla gminy Zduńska Wola. Oba samorządy były partnerami miasta w finansowaniu inwestycji. Do projektu „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli” wkład powiatu zduńskowolskiego oraz gminy to po 50 tys. zł. Wkład własny miasta Zduńska Wola to 1 mln 510 tys. zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju wyniosło 1 mln 560 tys. zł.

Pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli zostały na nowo otwarte dla czytelników po modernizacji 24 lipca 2023 roku. Czytelnicy zyskali większy komfort korzystania z księgozbioru. Szczególnie zadbano o potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Przeprowadzone prace, to między innymi dobudowa windy wewnętrznej zapewniającej dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Do tego przeprowadzono modernizację toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wymianę stolarki drzwiowej. Drzwi zewnętrzne otwierają się automatycznie, wystarczy się do nich zbliżyć.

Na parterze zlikwidowano wąskie przejścia między regałami z książkami. Odwiedzający bibliotekę mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w elektronicznego lektora rozpoznającego i odczytującego tekst. Dla czytelników niedowidzących został także zainstalowany nowoczesny program powiększający druk oraz pętla indukcyjna, która wspomoże osoby niedosłyszące. Osobom niesłyszącym i niewidzącym ma służyć również specjalny system nawigujący z nadajnikiem. Dzięki temu z pomocą telefonu będą mogły poruszać się po czytelni.