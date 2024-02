Nabór do miejskich przedszkoli już od poniedziałku

W poniedziałek, 26 lutego, rozpocznie się nabór do publicznych przedszkoli w Zduńskiej Woli na rok szkolny 2024/2025. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają czas do dopełnienia formalności do 8 marca 2024 roku do godz. 15. Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 już chodziły do jednego z publicznych przedszkoli, mieli czas do 19 lutego 2024 r. na złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja do przedszkoli prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich placówek znajdujących się na terenie miasta i wybrać tę, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki.

Nabór prowadzony będzie na stronie pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zdunskawola.