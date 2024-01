Nowoczesna hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5

Przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli powstała nowoczesna hala sportowa, szatnie z szafkami dla wszystkich uczniów, nowa kuchnia ze stołówką na 80 osób oraz łącznik z dotychczasowym budynkiem szkoły. Znajduje się w nim portiernia. Główne wejście do szkoły przeniesiono z ulicy Łaskiej na ulicę Sikorskiego. Zostały również wykonane boiska zewnętrzne – ze sztucznej trawy do piłki nożnej oraz poliuretanowe do piłki koszykowej. Teren wokół budynku został zmodernizowany, wykonano parkingi na 19 miejsc, wewnętrzne drogi dojazdowe, tereny zielone oraz oświetlenie.

Po zakończeniu budowy powierzchnia użytkowa szkoły to 4,5 tys. metrów kwadratowych. Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 5 to jedno z największych i najdroższych zadań inwestycyjnych w zduńskowolskiej oświacie.

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli to największy i najnowocześniejszy obiekt sportowy w mieście. Jej działanie zainaugurowano 7 sierpnia 2020 r., gdy w nowym obiekcie odbyła się pierwsza wielka impreza sportowa. Sparingowy mecz siatkówki rozegrały PGE Skra Bełchatów i RCS Czarni Radom.

Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się w 2013. Aż do 2018 roku aktualizowano dokumentację, zdobywano zgody formalne na budowę, wykonano przyłącza oraz odpowiednie zjazdy do obiektu. W 2018 roku, podpisano umowę z wykonawcą, który we wrześniu 2018 roku rozpoczął budowę.