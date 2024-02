Takie są plany Towarzystwa Budownictwa Społecznego Złotnicki w Zduńskiej Woli na ten rok ZDJĘCIA

Remont dachu budynku na ul. Sieradzkiej 23 za ok. 50 tys. zł.

W marcu mają zakończyć się poprawki zleconego w ubiegłym roku przez TBS remontu w budynku przy ul. Juliusza 14. Prace obejmowały naprawę ubytków tynku i elementów ozdobnych elewacji oraz jej malowanie, wymianę parapetów, obróbek blacharskich i orynnowania. Obecnie, jak informuje spółka modernizacja jest w trakcie procesu odbiorowego, który zakończy się po dokonaniu prac poprawkowych przez wykonawcę robót do końca marca .

W kolejnym etapie Spółka planuje wraz z Miastem Zduńska Wola dokonać podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej co spowoduje likwidację indywidualnych źródeł ogrzewania, tzw. „kopciuchów”, a także docieplenie ściany bocznej i elewacji tylnej budynku oraz docieplenie stropów. Budynek znajduje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stąd zakres zaplanowanych prac musi być każdorazowo uzgadniany - informuje TBS Złotnicki w Zduńskiej Woli.

Spółka planuje w tym roku wymianę kolejnej partii stolarki okiennej, tak aby lista oczekujących systematycznie malała.

W planie są także kolejne naprawy m.in. dachów, kominów, komórek, instalacji elektrycznej czy hydraulicznej. oraz prace związane z zagospodarowaniem i porządkowaniem podwórzy. W tym roku zaplanowano ponadto wymianę ogrodzeń, m.in. przy ul. Fabrycznej 3/Juliusza 26, Juliusza 15 czy Mickiewicza 1.

W planie jest ponadto kolejny, po stworzeniu w ubiegłym terenu zielonego przy bloku przy Juliusza 4-8 dalsze zagospodarowanie terenu. Zmodernizowany ma zostać plac zabaw dla dzieci i zamontowane mają zostać nowe urządzenia dla dzieci.