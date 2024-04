Studenci Uniwersytetu Łódzkiego odwiedzili Zduńską Wolę. Poznawali smart city ZDJĘCIA

Wizyta zaczęła się od Inkubatora Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38 w Zduńskiej Woli, a studenci zwiedzili także skwer Pawła Królikowskiego, zajrzeli do biblioteki, gdzie przeprowadzono projekt „Biblioteka XXI wieku”, jak również zobaczyli jak działają tak zwane infokioski.

29 studentów trzeciego roku kierunku gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Łódzkiego realizowali w Zduńskiej Woli zajęcia z przedmiotu polityka smart city i smart region. Studenci z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku gospodarka regionalna i środowisko pod opieką Mateusza Piaseckiego odbyli wizytę, która ma pokazać jak w praktyce funkcjonują rozwiązania smart city. Jednym z jej elementów jest przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Zduńskiej Woli. Studenci w ten sposób ocenią na ile wykorzystywane są przez mieszkańców miasta inteligentne rozwiązania, czyli rozwiązania smart. Wyniki badań ankietowych posłużą celom naukowo-dydaktycznym, a także opracowane zbiorcze wyniki badań będą mogły posłużyć władzom samorządowym do budowania miasta inteligentnego i przyjaznego mieszkańcom. Pytania dotyczą między innymi zadowolenia z mieszkania w Zduńskiej Woli, a także z jakich elementów inteligentnego miasta korzystają, a także z jakimi się zetknęli.

„60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” to projekt, którego głównym celem jest aranżacja miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia dla osób 60+, poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które podnoszą też poziom aktywności mieszkańców. Przy tym seniorzy mogli liczyć na edukację informatyczno-technologiczną. Dodatkowo mieszkańcy zostali zaproszeni do współdecydowania w sprawach miasta oraz współtworzenia jego przestrzeni. Tak powstał między innymi skwer im. Pawła Królikowskiego.

Innowacje to nie tylko technologia, ale także ludzie którzy je tworzą i z nich korzystają. Dlatego w Zduńskiej Wolo w ramach projektu nastąpiła także integracja międzypokoleniowa. Doszło do niej podczas warsztatów, na których seniorzy poznawali miejskie, przydatne aplikacje. A uczyli się obsługi smartfonów od wolontariuszy – zduńskowolskiej młodzieży.