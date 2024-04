By nad Kępina w Zduńskiej Woli było bezpieczniej ZDJĘCIA

Specjalne barierki ochronne pojawiły się przy nad rowami, nad Pichną i przy przepuście nad Kępiną w Zduńskiej Woli. Metalowe obramowania zostały ustawione by poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.

Barierki są po to, jak wyjaśnia zduńskowolski magistrat, by nikt przypadkiem nie wpadł do jednego z cieków wodnych w pobliżu Kępiny. Ze względu na to, że teren ten staje się to miejscem coraz częściej odwiedzanym przez mieszkańców i odbywa się tam coraz więcej wydarzeń sportowych, miasto postanowiło zadbać o bezpieczeństwo.