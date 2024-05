Zduńskowolskie Dni Seniora 2024. Rajd rowerowy, atrakcyjne warsztaty, koncerty i potańcówka. Do udziału zachęcają nie tylko seniorzy ZDJĘCIA

Do udziału w rajdzie rowerowym, jaki już w tę niedzielę, 12 maja, zachęca jego główny organizator, wieloletni promotor aktywności rowerowych Edward Bąk:

Wyruszymy sprzed Ratusza, pojedziemy do Paprotni, Marżynka, Holendrów, Belenia, Piasków i zakończymy na terenie PMOS przy Dolnej, gdzie będzie na nas czekał poczęstunek. Trasa w Beleniu to głównie zjazdy więc warto sprawdzić stan roweru i hamulców. Trasa jest tak pomyślana, żeby nie była zbyt trudna dla osób starszych. Zachęcam do tego typu aktywności - zachęca Edward Bąk