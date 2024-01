Zduńska Wola na 130. urodziny św. Maksymiliana ZDJĘCIA, PLAKAT

W niedzielę będzie możliwość zwiedzania Muzeum Domu Urodzin św. Maksymiliana, jaki mieści się przy ul. Maksymiliana Kolbego w Zduńskiej Woli Od godz. 13.30 – 16 będzie można wejść do niego bezpłatnie . Oprowadzać będzie przewodnik. Muzeum będzie także czynne w poniedziałek, 8 stycznia, od godz. 10 do godz. 16. W muzeum będzie można kupić jubileuszowe magnesy.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

Św. Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w rodzinie tkaczy jako Rajmund Kolbe, 8 stycznia 1894 roku. Przyszedł na świat w domu przy ulicy noszącej wówczas nazwę Browarna. Ochrzczony został tego samego dnia w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli.

Święty urodził się jako Rajmund Kolbe. Jego rodzice: Juliusz i Marianna z Dąbrowskich, byli tkaczami. W poszukiwaniu pracy wyjechali ze Zduńskiej Woli do Łodzi, a następnie do Pabianic, gdzie Rajmund spędził dzieciństwo. W 1907 r. podjął naukę w małym seminarium franciszkanów we Lwowie, gdzie w 1910 r. wstąpił do zakonu. Przyjął imię Maksymilian. W 1912 r. wysłano go na studia do Rzymu. W Rzymie przyjął święcenia kapłańskie w 1918 roku.