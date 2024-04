Akcja Żonkile 2024 w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Rocznicę powstania w Getcie Warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943 r. upamiętnia akcja społeczno-edukacyjna Żonkile, jaką przez 12. laty zainicjowało w Polsce Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przywracającej pamięć o tragicznych losach Żydów w czasie wojny.

W Zduńskiej Woli do akcji włączył się miejski samorząd, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, biblioteka miejska oraz społeczność I i II Liceum Ogólnokształcącego, a także przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzież odczytała historie dwóch ważnych dla naszego miasta postaci - Jakuba Lemberga raz Lejbusza Monica. Oczyściła także także kamienie pamięci, tak zwane „stolperstein”, które zostały umieszczone w zduńskowolskich chodnikach w 2022 roku, w 80. rocznicę likwidacji getta żydowskiego w Zduńskiej Woli. To pamiątkowe kostki, jakie przypominają o dawnych mieszkańcach Zduńskiej Woli. O bohaterskim strażaku Lejbuszu Monicu, deportowanym do obozu w Chełmnie, zamordowanym w 1942 roku. Jego stolperstein umieszczono na ulicy Kościelnej.

Druga pamiątka przypomina o doktorze Jakubie Lembergu. Lekarz i społecznik żydowski w getcie w Zduńskiej Woli pełnił funkcję przełożonego starszyzny i zorganizował między innymi farmę rolniczą przy ul. Ogrodowej, co pozwalało dostarczać żywność dla ludności getta. Współdziałał także z polskim ruchem oporu. Prawdopodobnie został zamordowany podczas likwidacji getta w Zduńskiej Woli. Jego stolperstein umieszczono przy ul. Stefana Złotnickiego.