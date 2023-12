Spektakl teatralny pt. Mój syn Maksymilian. O niezłomności i sile człowieczeństwa

Spektakl „Mój syn, Maksymilian” odbędzie się 7 stycznia o godzinie 16:00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury „Ratusz” przy Placu Wolności 26. Darmowe wejściówki do odbioru w kasie MDK Ratusz.Organizatorem wydarzenia jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Zduńskiej Woli, współorganizatorami: Miasto Zduńska Wola, Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe oraz Parafia WNMP w Zduńskiej Woli, a partnerami Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Sponsorem: Grupa Inco.

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli przy ulicy Browarnej 9. W wieku 16 lat wstąpił do zakonu franciszkanów we Lwowie i otrzymał imię Maksymilian. Następnie pojechał do Rzymu, gdzie uzyskał doktoraty z filozofii i teologii. Tam w 1917 roku założył stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, a rok później przyjął święcenia kapłańskie.

28 maja 1941 roku o. Maksymilian Kolbe trafił do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Nadano mu numer 16670. 29 lipca 1941 roku, po ucieczce jednego z więźniów, komendant obozu-lagerführer Karl Fritzsch skazał dziesięć osób na śmierć głodową. Choć Maksymiliana Kolbego nie było w tej grupie, ten dobrowolnie zamienił się i ofiarował swoje życie za nieznanego mu Franciszka Gajowniczka.