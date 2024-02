Rozlicz podatek na rzecz Zduńskiej Woli i skorzystaj z bonusów od miasta ZDJĘCIA

Zduńskowolski samorząd zachęca do rozliczania podatku na rzecz miasta. To pozwoli skorzystać z bonusów przygotowanych przez miasto i partnerów oferowanych w ramach Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca, m.in. tańszych biletów do Kina Ratusz czy Zduńskiej Wody

