Matura 2024 w Zduńskiej Woli. Do egzaminu z matematyki przystąpiło ponad 100 uczniów Mechanika ZDJĘCIA

Uczniowie zduńskowolskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli egzamin z matematyki zdawali podzieleni na grupy. Uczniowie techników logistycznego, reklamy oraz ekonomicznego do matematycznych zmagań przystąpili w sali gimnastycznej . Uczniowie technikum mechaniki pojazdów samochodowych oraz technikum mechanicznego do egzaminu z matematyki zasiedli w świetlicy.

Przed każdym egzaminem jest lekki stres. Dla nas to już kolejny egzamin bo wcześniej mieliśmy egzaminy z przedmiotów zawodowych. Myślę, że jakoś pójdzie - stwierdził kolejny.

Dzisiaj, 8 maja abiturienci piszą maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin składać się z zadań otwartych, które wymagają krótkich odpowiedzi oraz zadań zamkniętych typu: prawda/fałsz.

W powiecie zduńskowolskim do matury przystąpiło 553 uczniów w sześciu szkołach średnich. 262 z nich to uczniowie techników.

Jutro, w czwartek, 9 maja maturzyści będą zdawali pisemne egzaminy z języka obcego. Do wyboru mają: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski oraz język włoski. W piątek, 10 maja zaplanowano w harmonogramie egzamin z wiedzy o społeczeństwie.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego zaplanowano od 3 do 14 czerwca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 9 lipca. Egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia (część pisemna) i 21 sierpnia (część ustna), a jego wyniki poznamy do 10 września 2024 r.