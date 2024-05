Szkoła muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej Woli rozpoczęła nabór ZDJĘCIA, PLAKAT, FILM

Szkoła muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej Woli rozpoczęła nabór na rok szkolny 2024/25

Z wielką przyjemnością i nadzieją, że będą tłumy chętnych, chcemy powitać w naszej szkole dzieci i młodzież, których interesuje muzyka i marzą o grze na jakimś instrumencie lub pragną rozwijać swój talent muzyczny na wydziale rytmiki, lub szkolić piękny głos na wydziale wokalnym - zachęca dyrekcja PSM.

Kandydaci do szkoły proszeni są o wypełnienie i przesłanie wniosku o przyjęcie do PSM I stopnia lub PSM II stopnia w Zduńskiej Woli ( wszystkie dokumenty tutaj: rekrutacja). Szczegóły można znaleźć w galerii zdjęć.

Kwestionariusze będą przyjmowane do 23 maja.

Formularz wniosku można wypełnić komputerowo, a następne wydrukować dwustronnie lub wypełnić ręcznie po uprzednim dwustronnym wydrukowaniu, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły albo przesłać zeskanowany pocztą elektroniczną na adres [email protected] .