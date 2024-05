Przegląd prasy Zduńska Wola 9.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zduńskiej Woli

Państwowa Szkoła muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej Woli rekrutuje nowych uczniów. Chętni do podjęcia nauki w tej artystycznej szkole mają czas na zgłoszenia do 23 maja.

Do wypadku doszło w Porębach w gminie Zduńska Wola dzisiaj, 8 maja. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby, w tym dziecko trafiły do szpitala.

Sejmik Województwa Łódzkiego odbył pierwsze posiedzenie w kadencji 2024-2029. Samorządowcy powołali na przewodniczącą Sejmiku Małgorzatę Grabarczyk, po czym odroczono obrady do czwartku

To już drugi dzień matur. Dzisiaj, w środę, 8 maja, uczniowie przystąpili do egzaminów z matematyki. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli do matury przystąpiło 105 uczniów.

Policjanci z łaskiej drogówki zatrzymali prawo jazdy trzem kierowcom, którzy znacznie przekroczyli dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym. Pomogła w tym Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której każdy może wskazywać mundurowym miejsca naruszeń prawa