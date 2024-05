Tak było w bibliotece miejskiej w Zduńskiej Woli na przestrzeni kilkudziesięciu lat ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Historia zduńskowolskiej biblioteki sięga roku 1946. Na początku księgozbiór opierał się na darach od towarzystw i osób prywatnych. Pierwszą sidzibą placówki były pomieszczenia przy ulicy Łaskiej 27. Później biblioteka przenosiła się m,.in. w Al. Kościuszki 1, na ulicę PKWN (obecnie Złotnickiego), by w marcu 1960 r. wrócić do wyremontowanych pomieszczeń przy al. Kościuszki. Oficjalnie obiekt został oddany 6 XI 1972 r, gdy główne wejście przeniesiono z Al. Kościuszki na ulicę Łaską 12, gdzie ksiąznica mieści się do dzisiaj.