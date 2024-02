Zduńska Wola będzie budowała bloki na Osiedlu Południe ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE

Dwa bloki mają powstać przy ul. Chełmońskiego 7 w Zduńskiej Woli. Ma być w nich 60 nowych mieszkań o metrażu od 28 do 60 metrów kwadratowych. Wartość tej inwestycji oceniono na ponad 19,6 mln zł. Budować będzie Spółka SIM KZN Łódzkie Centrum, której udziałowcem jest Zduńska Wola.

Rada Miasta Zduńska Wola zdecydowała na sesji w lutym, że miasto wniesie aportem grunty pod budowę nowych bloków przy ul. Józefa Chełmońskiego w Zduńskiej Woli. To będzie kolejny wkład do spółki SIM KZN Łódzkie Centrum, która ma wybudować nowe mieszkania. Wartość nieruchomości oszacowano na 1 mln 186 tys. zł. Powierzchnia to 4,2 tys. mkw.