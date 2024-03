Elektrociepłownia w sprawie negatywnej decyzji dotyczącej budowy spalarni śmieci w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Wczoraj, 20 marca prezydent Zduńskiej Woli odmówił wydania decyzji środowiskowej dla budowy w mieście spalarni śmieci, a tym samym zablokował powstanie takiej instalacji w naszym mieście. PISALIŚMY O TYM TUTAJ

Dzisiaj, 21 marca oświadczenie w związku z odmową wydania decyzji środowiskowej dla budowy instalacji produkującej energię z odpadów nienadających się do recyklingu wydał Zarząd Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o. o., która chciała w mieście wybudować spalarnię.

Oto pełna treść oświadczenia:

Od 40 lat Elektrociepłownia Zduńska Wola produkuje ciepło dla mieszkańców miasta oraz parę technologiczną na potrzeby zduńskowolskich firm i zakładów przemysłowych. Chcąc realizować to zadanie, ze względu na obowiązujące przepisy, niezbędnym jest w perspektywie najbliższych lat wdrożenie programu dekarbonizacji. W związku z tym, w 2022 r. spółka rozpoczęła formalne prace nad projektem budowy nowego, niskoemisyjnego i tańszego źródła energii w oparciu o paliwo z odpadów nienadających się do recyklingu.

Mamy świadomość, że inwestycje dotyczące energetyki i zagospodarowania odpadów wiążą się z dużym zainteresowaniem i obawami wśród mieszkańców. Nie zgadzamy się jednak z argumentacją uzasadniającą odmowę wydania decyzji środowiskowej dla budowy instalacji do produkcji energii z odpadów w Zduńskiej Woli. M. in. doświadczenia z funkcjonujących w Polsce tego typu instalacji oraz opinie władz miast, w których są zlokalizowane, wskazują jednoznacznie, że są to obiekty bezpieczne dla otoczenia i środowiska, produkujące tańszą energię dla mieszkańców. Zamierzamy w tej sprawie skorzystać z przewidzianej prawem procedury odwoławczej.

Jesteśmy otwarci na merytoryczny, konstruktywny dialog oraz współpracę z różnymi środowiskami i podmiotami w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta i wdrożenia niezbędnego procesu dekarbonizacji.

Zarząd Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o. o.