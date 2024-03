Prezydent Zduńskiej Woli odmówił wydania decyzji środowiskowej dla spalarni odpadów ZDJĘCIA

Planowane przedsięwzięcie może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi, powodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń, zwiększenie natężenia ruchu samochodowego oraz emisji spalin, (…) ponadto może nastąpić zmniejszenie wartości nieruchomości (mieszkań, gruntów) – czytamy w uzasadnieniu do decyzji, które liczy ponad 60 stron.

Te racje podnosili zduńskowolanie, zarówno podczas zorganizowanego przeze mnie wysłuchania publicznego, jak i w petycjach oraz korespondencji kierowanej do urzędu miasta. Elektrociepłownia nie wyjaśniła dostatecznie wnikliwie wszystkich wątpliwości, zgłaszanych przez mieszkańców. Dlatego stanąłem po ich stronie i odmówiłem wydania decyzji – wyjaśnia prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.

Urząd miasta w odmowie precyzyjnie wylicza i uzasadnia wszystkie argumenty mieszkańców. Przypomina więc, że odpady do spalarni będą dostarczane z instalacji segregowania śmieci, co może powodować duże natężenie ruchu samochodowego, a to przyczyni się do wzrostu hałasu i zanieczyszczenia powietrza.