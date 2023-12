Zduńska Wola nie musi się dusić. Były pokaz i szkolenie, jak i czym palić bezpiecznie w piecach ZDJĘCIA

Jak palić w piecu węglowym, by jak najbardziej ograniczyć zadymienie? Co się dzieje, gdy rozpala się w piecu od góry, a co gdy podpala się w palenisku od dołu? Praktyczną lekcję dali w piątek, 15 grudnia, strażnicy miejscy. Przy targowisku przy ul. Adama Mickiewicza stanęły dwa piece, a każdy mógł porównać, która z metod jest efektywniejsza i powoduje mniejsze zadymienie.

„Zduńska Wola nie musi się dusić” to akcja edukacyjna, która ma pokazać jak właściwie używać pieca i jak przy okazji oszczędzić opał. Jak przekonuje zastępca komendanta Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli Sylwester Witczak, rozpalanie od góry daje lepszy efekt. Wprawdzie trwa dłużej, ale spaliny są dopalane w piecu, zamiast wydobywać się kominem. Przy tym paliwo, czyli węgiel lub drewno, spala się efektywniej dając więcej ciepła.