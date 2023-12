Miejski program Stop smog w Zduńskiej Woli. Będą wyższe dotacje na wymianę pieców ZDJĘCIA

Zmiany w programie Stop Smog

Od nowego roku, czyli od stycznia 2024 roku miejski program Stop Smog zostanie rozbudowany. Chodzi o to, żeby jak najwięcej zduńskowolan wymieniło piece węglowe na inne źródła ciepła. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie dopłaty do wymiany pieca węglowego na inne źródło ciepła z 5,5 tys. zł do 7 tys. zł. Ponadto wprowadzone zostanie nowe źródło ciepła, na jakie można wymienić piec. Obecnie to m.in. pompy ciepła, ogrzewanie gazowe, piece elektryczne, podłączenie nieruchomości do miejskich sieci cieplnych czy kotły na biomasę. Od nowego roku do tej listy dołączą piece zgazowujące drewno.