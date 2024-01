Program Stop smog w Zduńskiej Woli. Rusza nabór wniosków na dopłaty do wymiany pieców ZDJĘCIA

Program Stop Smog 2024

W tym roku miejski program Stop Smog został rozbudowany. Chodzi o to, żeby jak najwięcej zduńskowolan wymieniło piece węglowe na inne źródła ciepła. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie dopłaty do wymiany pieca węglowego na inne źródło ciepła z 5,5 tys. zł do 7 tys. zł. Ponadto wprowadzone zostanie nowe źródło ciepła, na jakie można wymienić piec. Do tej pory były to m.in. pompy ciepła, ogrzewanie gazowe, piece elektryczne, podłączenie nieruchomości do miejskich sieci cieplnych czy kotły na biomasę. Teraz do tej listy dołączają piece zgazowujące drewno. WIĘCEJ TUTAJ

Zwiększamy dotację do 7 tys. zł. Jest to o 1500 zł więcej niż w latach ubiegłych. Nasz zduńskowolski program zaprojektowaliśmy tak, aby można było połączyć go z rządowym programem Czyste Powietrze i uzyskać dofinansowanie z dwóch źródeł – wyjaśnia Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli.