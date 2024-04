Nowe zduńskowolskie ulice po odbiorze. Można już nimi jeździć ZDJĘCIA

Nową ulicą w centrum Zduńskiej Woli prowadzacą od ulicy Komisji Edukacji Narodowej do ulicy Kościelnej można już oficjalnie przejeżdżać od wczoraj, 15 kwietnia. Ulica nosząca kpt. Władysława Jachowicza przeszła odbiór techniczny i została otwarta dla ruchu.

Na nowej ulicy, na całej jej długości obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Na skrzyżowaniu z ulicą Kościelną jest także znak STOP oraz nakaz skrętu w prawo. Nie można z niej wyjechać w lewo w stronę placu Wolności ani wyjechać na wprost.

Powstałe drogi mają razem długość 1064 m. Jezdnia asfaltowa ma szerokość 5 m. Ulica Władysława Jachowicza ma chodniki z betonowej kostki brukowej po obu stronach jezdni oraz ścieżkę rowerową z czerwonego asfaltu po stronie południowej. Ulica jest równoległa do południowej części placu Wolności i ulicy Sieradzkiej. Z kolei uliczka równoległa, która prowadzi od ulicy Komisji Edukacji Narodowej do ogrodzenia terenu parafialnego ma nazwę ks. płk. Józefa Balcerczyka - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.