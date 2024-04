Pierwsza w Zduńskiej Woli tężnia już działa. Jest zapowiedź jej rozbudowy ZDJĘCIA, FILM, WIZUALIZACJE

Pierwsza w Zduńskiej Woli tężnia solankowa stanęła w w północno-zachodniej części parku, w pobliżu małego stawu, obok Alei dębów pamięci ofiar katyńskich.

Instalacja została już uruchomiona. Wybudowana została z drewna i gałęzi tarniny. Po nich spływa solanka, rozbijając się na mniejsze krople, w których znajdują się minerały takie jak jod, brom, magnez, potas czy sód.

[video]

[/video]

Tężnia solankowa w zduńskowolskim parku to jedno z zadań Budżetu Obywatelskiego na ten rok. Zduńskowolanie zdecydowali w głosowaniu, że chcą takiego urządzenia w centrum miasta. Projekt zdobył w głosowaniu 978 głosów i zajął pierwsze miejsce.

Pomysłodawcy tego zadania do BO uzasadniali m.in., że usytuowanie jej w samym centrum miasta, w otoczeniu zieleni zapewni poczucie komfortu, odpoczynku i regeneracji. Ich zdaniem tężnia zwiększy atrakcyjność otoczenia, zachęci więcej osób do odwiedzenia Parku Miejskiego, stanowić będzie miejsce międzypokoleniowej integracji.

Tężnia w liczbach: