Pochwała cienia. Wernisaż wystawy ucznia zduńskowolskiego Plastyka Kacpra Niełacznego w Łaskim Domu Kultury ZDJĘCIA

Dla Kacpra Niełacznego jest to pierwsza wystawa. - Swoją historię ze sztuką zacząłem już dość dawno temu, kiedy mając 10 lat zacząłem tworzyć pierwsze rysunki. To mnie doprowadziło do nauki w liceum plastycznym. A tematyka moich obecnych prac wynika bezpośrednio z dużego zafascynowania naturą i tego jak duży wpływ na mnie wywarły dalekowschodnie, głównie japońskie, filozofie, którymi staram się kierować – wyjawia uczeń trzeciej klasy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli na specjalizacji: ceramika artystyczna.

Młody twórca – jak podkreślają organizatorzy wystawy - uczestniczy w programie stypendialnym „ZDOLNI” Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. - Bardzo świadomie traktuje tworzone przez siebie prace. W ceramice próbuje łączyć to co dynamiczne z organicznością i spokojem płynącym z natury. Fotografia nauczyła go dużej uważności wobec otoczenia i doceniania każdej sekundy i jej niepowtarzalności. Kiedy tworzy rysunki to stara się jak najlepiej oddać proporcje, światłocień czy perspektywę. Wielką inspirację stanowi dla niego natura. Podczas tworzenia prac świadomie rezygnuje ze stosowania intensywnych kolorów, zamiast tego korzysta z naturalnych i stonowanych barw.