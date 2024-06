Młode wokalistki zduńskowolskiego MDK z sukcesami na międzynarodowym prestiżowym festiwalu ZDJĘCIA

Zuzanna Starzyńska, wychowanka Ratuszowego Studia Piosenki została laureatką 44. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Podopieczna Andrzeja Wawrzyniaka zdobyła Brązowy Aplauz w kategorii wiekowej 12-13 lat.

Po bardzo udanym występie 7 czerwca w koncercie finałowym młoda wokalista otrzymała nominację do udziału w Gali Rozdania Nagród 44. MDFPiT Konin 2024.

Jej występ został bardzo wysoko oceniony. Jury wokalne w składzie: dr Anna Kamalska – przewodnicząca, Joanna Januszewska, Krzysztof Pydyński, Barbara Włodarska-Fabisiak, Joanna Sypniewska – sekretarz po wysłuchaniu aż 109. prezentacji konkursowych postanowiło nagrodzić Brązowym Aplauzem właśnie Zuzannę Starzyńską.

Zuzia reprezentowała Ratuszowe Studio Piosenki z utworem ,,Imagine” Johna Lenona.

Do koncertu finałowego zakwalifikowała się także Lena Pacholak, wychowanka instruktora Witold Furmańczyk. Lena zaprezentowała się w kategorii wiekowej do lat 8. Nie udało jej się jednak otrzymać nominacji do Gali Finałowej.