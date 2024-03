U Can Sing – Woodystock w Zduńskiej Woli. Znamy finalistów ZDJĘCIA

Prawie 50. wokalistów zgłosiło się do trzeciej edycji Konkursu Piosenki Angielskiej im. Włodka Hechłacza „U Can Sing – Woodystock”.

Ich prezentacje oceniała komisja konkursowa w składzie: – Martyna Witczak, Beata Zwierzyńska, Marcin Sosnowski, Darek Wawrzyniak

Po wysłuchaniu 16. prezentacji w kategorii szkół podstawowych postanowiła zaprosić do udziału w Gali Finałowej następujące osoby:

Julię Bukowską ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli,

Franciszka Fetera ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli,

Gabrielę Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Zapolicach,

Zuzannę Starzyńską ze Szkoły Podstawowej w Czechach,

Natalię Chęcińską ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli,

Nataszę Nowicką ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli,

Karolinę Koźbę ze Szkoły Podstawowej w Prusinowicach.

W kategorii szkół ponadpodstawowych po wysłuchaniu 30. uczestników Komisja postanowiła zaprosić do występu podczas Gali Finałowej następujące osoby: