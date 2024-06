Artystyczny korowód na ulicach miasta w ramach Dni Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Dzieła sztuki, artyści z kilku epok a do tego muzyka. Taki artystyczny korowód przeszedł ulicami miasta, m.in. Sieradzką, pl. Wolności i Łaską przed dworek Złotnickich.

Korowód pod hasłem "Kultura i sztuka na ulicy" był przedsięwzięciem przygotowanym przez Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Społeczność Liceum Plastycznego wsparły Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz szkoły podstawowe nr 7, nr 9 i nr 12.

U celu, przed dworkiem Złotnickich przedstawiono żywe obrazy, m.in. van Gogha, Fridy Kahlo, Leonarda da Vinci czy Salvadora Dali.

Przed Urzędem Miasta Zduńska Wola odbyło się następnie symboliczne przekazanie kluczy do bram miasta. To wydarzenie w oryginalny sposób przygotowali przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta. Założyciel Zduńskiej Woli Stefan Złotnicki z rodziną przeniósł się w czasie, by zdradzić obecnemu prezydentowi miasta tajemnicę dotyczącą powodzenia Zduńskiej Woli. Odszukał także klucze zakopane niemal 200 lat temu bezpiecznie pod parkowym drzewem i przekazał je Konradowi Pokorze. Dopiero wtedy prezydent mógł oddać je na tydzień Młodzieżowej Radzie Miasta. Ta będzie się opiekowała grodem na czas zabawy podczas Dni Zduńskiej Woli.

Tegoroczne Dni Zduńskiej Woli wraz z imprezami towarzyszącymi potrwają do końca tygodnia. Ich program jest bogaty i urozmaicony. W ich organizację włączyły się działające w mieście instytucje, spółki, organizacje i stowarzyszenia.