Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych obchodzono w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Święto to zostało zapoczątkowane w 2005 roku przez Danielle Landes i celebrowane jest na całym świecie. W Zduńskiej Woli obchodziliśmy je po raz pierwszy.

Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych przypada 8 czerwca . Z tej okazji panie w różnym wieku spotkały się w Kawiarni Literackiej MDK Ratusz, by wspólnie świętować. To była idealna okazja do nawiązania nowych znajomości, spędzenia czasu przy kawie i do popularyzacji najróżniejszych robótek ręcznych i rękodzieła, takich jak: makrama, szydełkowanie czy robienie na drutach.