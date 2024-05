Piękna nasza Polska cała: wystawa artystów - seniorów w Ratuszu w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

,,Piękna nasza Polska cała, Piękna, żyzna i niemała…”. To tytuł nowej wystawy, jaką dzisiaj, 10 maja otwarto w zduńskowolskim Ratuszu. Tytuł został zaczerpnięty z pieśni patriotycznej z 1830 roku autorstwa Wincentego Pola. To utwór wychwalający polskie krajobrazy, kulturę i tradycje. Taki charakter ma też nowa wystawa, jaką można oglądać w foyer MDK Ratusz, na I piętrze.

Na ekspozycję składają się prace seniorów z sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jakie powstały pod kierunkiem instruktorki Elżbiety Woźniak. To efektem pracy tej sekcji w sezonie artystycznym 2023/2024.

Uczestnicy zajęć to osoby o kreatywnej osobowości. Celem spotkań było więc dalsze rozwijanie wyobraźni i uzdolnień. W trakcie zajęć rozmowy dotyczyły różnych zagadnień realizowanych technik rysunkowych, malarskich, graficznych. Projektowano także kartki okolicznościowe i drobne zdobienia na torby czy koszulki. Materiały do pracy twórczej były wcześniej przygotowane, nie trzeba było nic ze sobą przynosić, oprócz uśmiechu i życzliwego wyrazu twarzy. Życzę więc zdrowia, wielu pomysłów i aktywnego obcowanie z różnymi zagadnieniami plastycznymi, gdyż to służy rozwijaniu pasji twórczej i dobremu samopoczuciu – mówiła podczas wernisażu Elżbieta Woźniak.