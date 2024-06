Strefa relaksu z książką. Piknik na Skwerze Pawła Królikowskiego w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Skwer im. Pawła Królikowskiego w Zduńskiej Woli zmienił się w środę, 12 czerwca popołudniu w Strefę relaksu z książką.

Urozmaicony i ciekawy był piknik czytelniczy, na jaki zaprosiła biblioteka miejska. Sporo atrakcji czekało na dzieci, które uczestniczyły w wyścigu po nagrody. Ich zadaniem było wziąć udział w kilku konkurencjach, za wykonanie których otrzymywały naklejki, a zebranie sześciu oznaczało nagrodę: upominki od biblioteki.

W strefie relaksu z książką była plenerowa gra planszowa, koło fortuny z książkowymi zagadkami, zabawa w kalambury, zabawa w językowe łamańce i maraton czytania bajek i wierszy dla dzieci.

Ponadto każdy, kto dotarł na skwer mógł zapełnić wielką pocztówkę do Zduńskiej Woli życzeniami i pozdrowieniami. Młodsi i starsi wykazali się sporą kreatywnością. Wśród życzeń były m.in. taki, by wszystkie zwierzęta miały swój dom, był spokój w mieście, by powstał markowy butik. Życzono też miastu wszystkiego najlepszego z okazji Dni Zduńskiej Woli.

Dla dzieci była ponadto darmowa wata cukrowa.

Piknik czytelniczy Strefa relaksu z książką był jednym z wydarzeń towarzyszących trwającym Dniom Zduńskiej Woli, które potrwają do poniedziałku, 17 czerwca. Zakończy je spotkanie z autorem kryminałów Mieczysławem Gorzką w bibliotece miejskiej.

