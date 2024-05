Zduńskowolska Karta Mieszkańca w Zduńskiej Woli ma nowego partnera ZDJĘCIA

Do programu rabatowego ze Zduńskowolską Kartą Mieszkańca przystąpiły już między innymi miejskie spółki. Ze zniżki można skorzystać na miejskich basenach, zarówno otwartych, jak i na krytej pływalni, a także w kinie w Ratuszu. Rabatu na kartę udzielają także niektóre zduńskowolskie sklepy. W 2023 roku zduńskowolanie złożyli 1.271 wniosków, na podstawie których wydano 2.654 Zduńskowolskie Karty Mieszkańca. Z ulgą dla posiadaczy karty w aquaparku Zduńska Woda sprzedano 22.286 biletów wstępu, na basenach odkrytych 2.370 biletów, a w kinie w Ratuszu 1.233 bilety. Z karty można korzystać w formie elektronicznej w aplikacji mObywatel - informuje zduńskowolski magistrat.

Mieszkańcy Zduńskiej Woli, którzy korzystają z rabatów ze Zduńskowolską Kartą Mieszkańca mogą wybrać się do kolejnego punktu, który honoruje te przywileje. Do programu miejskich zniżek zgłosił się kolejny przedsiębiorca. Posiadacze karty mogą skorzystać z 10 proc. zniżki na zakup moskitier, roletek materiałowych oraz żaluzji aluminiowych, drewnianych i plisowanych w firmie Oknomix przy ul. Przemysłowej 17a.

Zduńskowolska Karta Mieszkańca to program, jaki został wprowadzony w Zduńskiej Woli w 2021 roku. Przez te 3 lata wydano ich już ponad 9 tysięcy. To oferta dla tych, którzy mieszkają i płacą podatki w mieście. Mogą otrzymać kartę, która między innymi pozwala skorzystać ze zniżek na bilety czy usługi w wysokości od 5 do 20 proc.