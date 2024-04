Wybory samorządowe. Gdzie i jak głosować w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych, a jeśli okaże się to konieczne, druga zaplanowana jest na 21 kwietnia. Mieszkańcy Zduńskiej Woli wybierać będą prezydenta spośród trzech kandydatów ICH LISTA TUTAJ. Jeśli żaden nie otrzyma ponad 50 proc. poparcia, głosowanie zostanie powtórzone z udziałem dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem.

Wyborcy otrzymają 4 karty do głosowania. Każda z nich będzie zawierała listę:

kandydatów do Rady Miasta Zduńska Wola

kandydatów do Rady Powiatu Zduńskowolskiego

kandydatów do Sejmiku Województwa Łódzkiego

kandydatów na prezydenta Zduńskiej Woli.

Komisji wyborczej przed otrzymaniem kart trzeba okazać dowód osobisty lub paszport, albo mdowód w aplikacji mObywatel.

Głosowanie jest tajne. Polega na postawieniu znaku „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Zagłosować można tylko na jedno nazwisko na jednej liście na każdej z kart do głosowania, czyli na jedno nazwisko do rady miasta, jedno do rady powiatu i jedno do sejmiku, a także na jednego z kandydatów na prezydenta.