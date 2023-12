Profilaktyka czerniaka. W Zduńskiej Woli ruszyły darmowe badania dermatoskopowe ZDJĘCIA

Mieszkańcy Zduńskiej Woli mogą zapisywać się na bezpłatne badania dermatoskopowe oraz wideodermatoskopowe. To badania znamion skórnych pod kątem profilaktyki czerniaka. Trwać będą do 30 grudnia 2023 r. Skorzystać mogą mieszkańcy mieszkających/pracujących/uczących się na terenie powiatu zduńskowolskiego oraz które dotychczas nie miały zdiagnozowanych zmian nowotworowych skóry.

Badania dermatoskopowe przeprowadza specjalista onkologii klinicznej dr n.biol. lek med. Magdalena Kędzierska. Do skorzystania z profilaktyki zachęca prezydent Zduńskiej Woli, który był jednym z pierwszych pacjentów gabinetu.

Jak zapisać się na badanie?

Osobiście w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli przy ulicy Szadkowskiej 2

Telefonicznie pod numerem: 43 823 24 92

Badania odbywają się w budynku MOSiR na stadionie przy ul. Łaskiej 90, w pokoju 1.14. Przed przystąpieniem do badania pacjenci wypełnić muszą ankietę, tak zwaną kartę ryzyka.