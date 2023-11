Sprawa spalarni śmieci w Zduńskiej Woli. Mieszkańcy przekazali petycję prezydentowi miasta ZDJĘCIA

Petycja w sprawie sprzeciwu wobec planów budowy spalarni śmieci w Zduńskiej Woli trafiła do prezydenta miasta Konrada Pokory. Mieszkańcy Zduńskiej Woli przekazali ją wczoraj, 16 listopada. W petycji mieszkańcy żądają wydania negatywnej decyzji środowiskowej dla planów budowy w Zduńskiej Woli instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, czyli spalarni śmieci. Pod petycją zbierano podpisy wśród mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, a także sieradzkiego. Do prezydenta trafiło 349 kartek, na których podpisało się 5.987 osób.

Spalarnia śmieci w Zduńskiej Woli

Spalarnię śmieci chce wybudować na terenie Elektrociepłowni spółka SFW Energia, właściciel EC.

Firma wystąpiła o wydanie decyzji środowiskowej, która umożliwiłaby wybudowanie instalacji.

EC Zduńska Wola jest obecnie jedynym producentem ciepła dostarczanego do mieszkań w Zduńskiej Woli i pary technologicznej dla zduńskowolskich fabryk. Właściciel Elektrociepłowni ma plan, by zastąpić spalany teraz węgiel komunalnymi odpadami.

Sprawa budowy spalarni jest kontrowersyjna. Widać to było podczas rozprawy administracyjnej z mieszkańcami, która miała dosyć burzliwy przebieg. O TYM SPOTKANIU TUTAJ