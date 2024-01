Kolejne autobusy elektryczne w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Są nowoczesne, ciche i energooszczędne. Mowa o autobusach elektrycznych, o jakie wzbogaciło się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Zduńskiej Woli. Dwa nowe pojazdy zasiliły właśnie tabor tej miejskiej spółki i już można nimi podróżować po mieście.

Dwa nowe autobusy elektryczne, podobnie jak poprzednie, wyprodukowała i dostarczyła wraz ze stacjami ładowania firma Solaris Bus&Coach. Każdy pomieści 60 pasażerów.

Te nowe różnią się od kupionych w minionym roku rozmiarami: są nieco mniejsze i węższe, a co za tym idzie lżejsze. To zdaniem przewoźników sprawdzi się na węższych ulicach Zduńskiej Woli. Ponadto w pełni naładowany autobus może wg. wyliczeń pokonać nawet 250 km, o około 50 więcej niż te większe i cięższe. A to oznacza, że może wyjechać rano na trasę i jeździć po Zduńskiej Woli cały dzień.

Obecnie w MPK jest sześć autobusów elektrycznych. Cztery wożą zduńskowolan już od ponad pół roku. O TYM TUTAJ