Tak powstaje nowy park w Zduńskiej Woli - projekt Zielonego Budżetu ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE

Działka przy ulicy Paprockiej zmienia się nie do poznania. Jak na drożdżach rośnie tutaj kolejny park kieszonkowy w Zduńskiej Woli. Widać już nowy pasaż, parkowe oświetlenie oraz ławki. Zasadzone zostały już klony, buki pospolite oraz lipy szerokolistne. Będzie to idealne miejsce do odpoczynku czy sąsiedzkich spotkań.

Tak ma wyglądać nowy park na terenie osiedla Jana Pawła II w Zduńskiej Woli. mat. UM Zduńska Wola

Ten park kieszonkowy to przedsięwzięcie Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli pod nazwą " Zielone osiedle Jana Pawła II. Pomysł zgłosił miejski radny Jarosław Kurzawa. Projekt w internetowym głosowaniu zdobył 124 głosy i zajął drugie miejsce.

Skwer na osiedlu Jana Pawła II buduje firma Usługi Transportowo-Komunalne Beata Kamola z Czech k. Zduńskiej Woli. Inwestycja zakończy się w pierwszym kwartale tego roku.

Nie będzie to pierwszy park kieszonkowy w Zduńskiej Woli. W 2022 roku wybudowany został zielony zakątek przy ulicy Sieradzkiej. Jego patronem został Franciszek Kubiak – pierwszy dyrektor Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli.