Zalew Kępina zostanie oczyszczony nowatorską metodą. Zduńska Wola dostała na to grant ZDJĘCIA

Kępina zostanie oczyszczona metodą bioremediacji. Ta nowatorska metoda polega na działaniu mikroorganizmów, które rozkładają zanieczyszczenia organiczne i część nieorganicznych oraz poprawiają jakość wody.

Bioremediacja nie zaburza warunków siedliskowych fauny, a poprawia bioróżnorodność.

Efektem użycia biopreparatów będzie zmniejszenie ilości osadów dennych i zahamowanie procesów gnilnych, a także poprawa stanu sanitarnego, czyli zmniejszenie liczebności bakterii e-coli.

Zaplanowano aplikację preparatów biologicznych w całym zbiorniku oraz napowietrzanie w technologii mikropęcherzykowej i bioremediację metodą dra Marcina Sitarka - informuje zduńskowolski magistrat.

Zduńska Wola otrzyma na oczyszczenie Kępiny niemal 150 tys. zł dotacji programu „Renowacja zbiorników wodnych” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Zduńska Wola znalazła się w gronie 38 samorządów z województwa łódzkiego, które skorzystają z tego programu.

Program „Renowacja zbiorników wodnych” w 2024 roku zakłada dofinansowanie do renowacji zbiorników małej retencji i służyć ma zapobieganiu skutkom suszy. Maksymalna kwota, jaką można było uzyskać to 80 proc. kosztów zadania, nie więcej niż 150 tys. zł. Zduńska Wola otrzyma 147 tys. 582 zł. Renowacja Kępiny będzie kosztowała niemal 197 tys. zł. Wkład własny to 49 tys. zł.