W Zduńskiej Woli znów będzie miejska strzelnica. Samorząd ma plan ZDJĘCIA

Hala strzelań kulowych zawierać ma co najmniej 10 torów strzeleckich o długości 50 m z możliwością strzelania na 25 m, w tym tory dla osób dla niepełnosprawnych. Szerokość hali to minimum 15 m. Ponadto kulochwyty oraz zabezpieczenia boczne i górne, a także inne elementy zabezpieczające przed przebiciem, gwarantujące pochłanianie pocisków i zabezpieczające przed rozprzestrzenieniem się rykoszetów pocisków. Na strzelnicy ma być możliwość użytkowania na osi strzeleckiej broni gładkolufowej, a także wykonywania strzelań z pistoletów i pistoletów maszynowych. Hala ma być wyposażona w tarczociągi automatyczne do strzelań na różnych dystansach do tarcz papierowych. Przewidziano także okablowanie umożliwiające w przyszłości zamontowanie tarcz elektronicznych.

Strzelnica ma mieć także halę strzelań pneumatycznych oddzieloną od części kulowej przegrodą akustyczną i kuloodporną, zawierającą minimum 20 torów strzeleckich o długości 10 m oraz co najmniej jeden tor do strzelań z broni laserowej - informuje zduńskowolski magistrat.