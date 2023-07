Frajszyca w Zduńskiej Woli: Dziś stadion, kiedyś las spacerowy i strzelecki ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Frajszyca i Towarzystwo Strzeleckie - początki:

Frajszyca była laskiem położonym między wsią Swędzieniejewice a kolonią Rozomyśl. Prawdopodobnie od początku istnienia Zduńskiej Woli było tam miejsce, gdzie strzelectwo trenowali ówcześni nocni strażnicy: Z przekazów źródłowych wiemy, że do obowiązków zduńskowolan należało pełnienie straży nocnej w mieście i ćwiczenie się w strzelaniu z broni palnej. Nie wiadomo jednak gdzie takie ćwiczenia się odbywały. Istniało z pewnością Towarzystwi Strzeleckie, do którego zapisał się Ludwik Walewski dziedzic wsi Swędzieniejewice. Z aktu spisanego w 1861 roku wynika,że Walewski przekazał w 1860 r. Towarzystwo Strzeleckiemu kawałek terenu Swędzieniejewic przy granicy Zduńskiej Woli i Krobanowa zwany Frejschytz. Zastrzegł, aby Towarzystwo Strzeleckie utrzymywało ogród i wytyczyło ścieżki, zakazał ponadto wycinki drzew.

Jak Frajszyca przeszła na własność miasta

Burmistrz Tadeusz Szaniawski w 1939 zabiegając o głosy wyborców pisał w broszurze agitacyjnej: A ilu to ludzi w Zduńskiej Woli zawsze marzyła o tym , aby tak zwana „Frajszyca” przeszła na własność miasta. Ile to procesów o to Magistrat prowadził, ile tysięcy złotych to kosztowało. Zamiast się procesować i pieniądze wydawać, postanowiłem rozpocząć rozmowy polubowne z mądrymi ludźmi, skasowałem sprawy i procesy, z drugiej strony znalazłem dużo dobrej woli i załatwiliśmy bez kosztów sprawę, która tysiące złotych kosztowała. Frajszyca jest dzisiaj własnością miasta , buduje się tam piękny park sportowy , otwarcie którego nastąpi w maju tego roku. Ludzie przy urządzaniu tego parku mieli pracę i zarobek, a mieszkańcy miasta zyskali piękną miejscowość, gdzie ich dzieci znajdą godziwa rozrywkę w chwilach wolnych od pracy

II wojna światowa i czasy PRL

Hitlerowcy po zajęciu Zduńskiej Woli dokończyli rozpoczęte przed wybuchem wojny prace i wybudowali strzelnicę sportową dla żołnierzy:

Burmistrz Versen wyraził radość, ze udało się skutecznie wybudować strzelnicę spełniającą

wszystkie standardy i jak się wyraził wzorowo spełniającą wymagania pięknego sportu

strzeleckiego zarazem będącą cennym narzędziem prawdziwie przydatnym Niemcom w

Kraju Warty.

Strzelnica spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa i posiada 5 stanowisk do strzelania na 50 metrów, 4 stanowiska do strzelania na 100 m, 2 stanowiska do strzelania na 150 m i jedno stanowisko do strzelania na 200 m. Modelowa inwestycja zapory ziemne (kulochwyty) wysokie na 3,5 m i długie na 200 m . Potężne kulochwyty i stylizowany (ozdobny) strzelecki domek mieszczą się na skraju lasku i bardzo dobrze są w niego wkomponowane [...]

Otwarcie strzelnicy na Frajszycy jest jednocześnie naprawieniem wcześniejszych niesprawiedliwości. Obszar ten, bowiem w przeszłości był sprezentowany niemieckiemu Towarzystwu Strzeleckiemu. Polska nietolerancja doprowadziła do utracenia tej niemieckiej własności i zaprzestania uprawiania strzelectwa w tym miejscu. Teraz obecnie istniejące Towarzystwo Strzeleckie posiada taki sam plac jak przed ćwierćwieczem i kolejna już

generacja może kontynuować swoje przerwane tradycje. - tak uroczystość otwarcia strzelnicy relacjonował Korespondent Litzmannstadterzeitung.