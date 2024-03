91 lat od otwarcia magistrali w Karsznicach ZDJĘCIA ARCHIWALNE

91 lat temu Karsznice przeżywały uroczystość otwarcia ostatniego, brakującego docinka magistrali węglowej. Trasa kolejowa miała już gotowe dwa odcinki: północny od Bydgoszczy do Gdyni oraz południowy od Katowic do Karsznic. 1 marca 1933 został oddany do użytku ostatni, środkowy odcinek magistrali węglowej z Herbów Nowych do Inowrocławia.

1 marca 1933 roku była środa. Z Karsznic Polskie Radio po raz pierwszy przeprowadziło relację radiową na żywo. Uroczystość odbyła się na stacji kolejowej Karsznice, a linię otwierał ówczesny minister komunikacji Michał Butkiewicz. Normalny ruch na całej długości magistrali odbywał się jednak dopiero od 1935 roku. Całą linię od Katowic do Gdyni uruchomiono 1 sierpnia 1935 roku.

Magistralę węglową rozpoczęto budować jako przedsięwzięcie finansowane z kasy państwa, ale kryzys ekonomiczny spowodował, że prace na pewien czas zarzucono. W końcu rząd udzielił koncesji dla Francusko – Polskiego Towarzystwa Kolejowego.