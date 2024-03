Czar wielkanocnych kartek sprzed lat ZDJĘCIA

Tradycja wysyłania kartek pocztowych powoli odchodzi do lamusa i rzadko znajdujemy w skrzynkach wielkanocne pocztówki. W archiwum zduńskowolskiego muzeum można odnaleźć stare kartki, które sobie wysyłano.

Początki wysyłania kartek wielkanocnych sięgają wieków wstecz i są ściśle powiązane z pocztą i przemysłem kurierskim. Korzenie tej tradycji sięgają średniowiecza. Wówczas wierni katoliccy zaczęli tworzyć „kartki pasyjne”, ilustrowane scenami z życia Jezusa. Te pierwsze „kartki” były zazwyczaj robione ręcznie i nie były szeroko rozpowszechniane.

Wraz z nadejściem epoki przemysłowej i wynalezieniem druku, możliwe stało się masowe tworzenie kartek wielkanocnych. Były one raczej surowe i skromne w swoim projekcie, często przedstawiając jedynie krzyż lub inną prostą symbolikę religijną.

Przełom nastąpił z dniem 1 lipca 1875 roku. Dopiero wtedy bowiem, zezwolono na międzynarodową wysyłkę kartek pocztowych. Ogromna ilość ludzi zaczęła korzystać z tej możliwości i za pośrednictwem kartek pocztowych zaczęto przesyłać sobie życzenia świąteczne na całym świecie.

Rozwój usług pocztowych i kurierskich w XIX i XX wieku miał ogromny wpływ na popularność kartek wielkanocnych. Teraz, zamiast musieć osobiście dostarczyć kartkę, ludzie mogli je łatwo wysyłać do rodziny i przyjaciół, niezależnie od odległości. Wielu producentów kartek zaczęło też oferować „katalogi kartek”, z których ludzie mogli wybierać dla swoich bliskich.

Ilustracje na kartkach wielkanocnych mają głębokie znaczenie. Symbole takie jak krzyż, zajączek wielkanocny czy pisanki, nie są wybierane przypadkowo. Każdy z nich ma swoją unikalną historię i znaczenie. Na przykład, zając wielkanocny i jajko są starożytnymi symbolami nowego życia i odrodzenia, które doskonale oddają ducha Wielkanocy.

W galerii zdjęć prezentujemy pocztówki z życzeniami wielkanocnymi, jakie pochodzą z cyfrowych zasobów Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz archiwów portalu naszemiasto.pl.