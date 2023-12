Czar bożonarodzeniowych kartek sprzed lat ZDJĘCIA

Najstarsza świąteczna kartka pocztowa, jaką znamy obecnie, rozpoczęła swą historię w Anglii, w roku 1846. W Polsce tradycja ta znana jest od ponad stu lat.

Przesyłanie kart pocztowych z życzeniami bożonarodzeniowymi i noworocznymi to dawna tradycja. Zastąpiła poniekąd obrzęd kolędowania grup przebierańców, którzy wędrowali od domu do domu, a za składane życzenia otrzymywali niewielkie podarunki od domowników.

W muzeum posiadamy sporą kolekcję pocztówek, wysyłanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zarówno do zduńskowolan, jak i przez nich. Zapraszamy do muzeum, żeby zobaczyć z bliska te wyjątkowe zbiory.

Najstarsza pocztówka, pochodząca z muzealnej kolekcji, datowana jest na 1908 rok, a wysłana jest z Pabianic oraz Moszczenicy, najpóźniejsze zaś pochodzą z lat 70. XX w. Najstarsza z kolekcji datowana jest na 1908 rok, a wysłana jest z Pabianic oraz Moszczenicy, najpóźniejsze zaś pochodzą z lat 70. XX w. - informuje Gabriela Górska, kustosz Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola