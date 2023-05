Taka była Zduńska Wola w latach 70 i 80 ubiegłego wieku ZDJĘCIA ARCHIWALNE

W 1973 roku w granice miasta włączono osiedle Karsznice i wieś Krobanówek oraz część Henrykowa. Powierzchnia miasta wzrosła do 20 km kw., a jego ludność do 34,1 tys. osób.

Lata 70 i 80 ubiegłego wieku to dla Zduńskiej Woli czas budowy i rozwoju przedsiębiorstw takich jak np. Wola, Wolana, Zwoltex. W 1972 roku ruszyła w naszym mieście komunikacja miejska. Pojawiły się m.in: domy kultury, biblioteka, liceum ogólnokształcące, ośrodek Relaks i miejski basen.

Taka była Zduńska Wola w latach 70 i 80 ubiegłego wieku

Lata 80. ubiegłego wieku to wielki plac budowy. Powstały nowe bloki, a co za tym idzie osiedla mieszkaniowe: Zachód, Spacerowa, Południe. Zwiększyła się również powierzchnia osiedli jednorodzinnych, są to głównie osiedla Złota, Reja, Hetmańska. Przeobrażeniom uległ także przemysł. Pojawiły się nowe duże zakłady, takie jak Fadom, Izolacja, Pamotex. W 1987 roku liczba ludności miasta wynosiła już 44 tys.