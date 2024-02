Takiej Zduńskiej Woli już nie ma. Była w latach 80. ubiegłego wieku ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Zduńska Wola z lat 80. ubiegłego wieku niewiele przypomina tę obecną, choć niektóre miejsca można jeszcze rozpoznać.

Lata 80. ubiegłego wieku należą do innej epoki. To były czasy stania w kolejkach po żywność a nawet gazety i papier toaletowy. Kiedy normalne było palenie w piecach węglem, który przechowywało się w komórkach na podwórzach, kiedy mieszkańcy nie wszędzie mieli wodę w mieszkaniach więc na podwórzach stały studnie .

Z drugiej strony lata 80. ubiegłego wieku to wielki plac budowy. Powstały nowe bloki, a co za tym idzie osiedla mieszkaniowe: Zachód, Spacerowa, Południe. Zwiększyła się również powierzchnia osiedli jednorodzinnych, są to głównie osiedla Złota, Reja, Hetmańska. Przeobrażeniom uległ także przemysł. Pojawiły się nowe duże zakłady, takie jak Fadom, Izolacja, Pamotex. W 1987 roku liczba ludności miasta wynosiła już 44 tys.