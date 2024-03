O organizacji Wolność i Niezawisłość w Zduńskiej Woli w muzeum w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, FILM

Grupą osłonową WiN w Okręgu Łódzkim dowodził Józef Izdebski.

Prezesem obwodu WiN-u w Zduńskiej Woli był urodzony 23. 01. 1920 roku Józef Przybylski. W czasie wojny zaprzysiężony członek AK po wojnie księgowy w jednej ze zduńskowolskich tkalni mechanicznych. Jako były akowiec krytycznie odnosił się do panującej w powojennej Polsce rzeczywistości. Kiedy podczas wesela kolegi Przybylskiego Zdzisława Borkowskiego spotkał dawnego szkolnego znajomego Gustawa Brandsztatera również tak jak on byłego akowca zwierzył się mu ze swoich poglądów na panującą w Polsce rzeczywistość. Brandsztater na polecenie prezesa Okręgu podtrzymał znajomość z Przybylskim, którego w miesiącu kwietniu 1946 r., po dwóch tygodniach od pierwszej rozmowy na weselu, zaprosił listownie do siebie do Pabianic gdzie w obecności Kazimierza Grendy poinformował go, że powstała organizacja konspiracyjna Wolność i Niezawisłość będąca kontynuatorką Armii Krajowej i zaproponował Przybylskiemu przystąpienie. Po wyrażeniu zgody Przybylski został zaprzysiężony, jako członek Zrzeszenia i otrzymał organizacyjny pseudonim Z-8. Pierwszymi organizacyjnymi zadaniami było rozpowszechnianie literatury wydawanej przez WiN oraz prowadzeniu akcji ulotkowej. Rozpowszechniać miał wśród zaufanych sobie ludzi gazety „Honor i Ojczyzna” „Słowo Polskie” oraz ulotki „Sprawy przed referendalne” i „Prawda”. Józef Przybylski od momentu zaprzysiężenia był mocno zaangażowany w swoją nową działalność4. Od szwagra Jana Wróblewskiego pożyczył niewielką walizkową maszynę do pisania a w Łodzi zakupił powielacz. Poza wymienionymi już kolejnymi zadaniami, jakie przed nim postawiono było zorganizowanie placówki WiN-u w Zduńskiej Woli oraz w Sieradzu5. Od kwietnia do lipca 1946 roku Przybylski kolportował i powielał prasę winowską. Ogółem samodzielnie udało mu się wyprodukować około 150 egzemplarzy ulotek, które przekazywał na terenie miasta swojemu znajomemu, studentowi Politechniki Łódzkiej Bogusławowi Kulisiewiczowi, który prowadził dla niego kolportaż pism i ulotek - to fragment wykładu.